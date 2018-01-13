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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 кві, 2024 12:34
daap написав:
Коли райф робить акцію кращого курсу - потім пізніше у інших банків ще меньше курс. Я вже знаю цей трюк - чекай зниження курсу
В прошлом месяце писали тоже самое. Только я скупился у вали, и не стал слушать подобных знатоков, а курс ни хрена не упал, а вырос. Если быть точным, то в прошлом месяце я купил евро по 41,7 а сдал по 43. И у кого был курс ниже? Вчера у вали евро был по 42,38 . У кого курс меньше?
P.S. Я понял, это отрицательное падение курса
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:23
daap написав:
Коли райф робить акцію кращого курсу - потім пізніше у інших банків ще меньше курс. Я вже знаю цей трюк - чекай зниження курсу
да. не нужно с утра сразу в райфе по "акционному курсу" меняться, в середине дня он еще упал неплохо
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kuzmich
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Додано: Нед 07 кві, 2024 22:33
kuzmich написав:
да.
ще в понеділок подивимося, є відчуття шо долар буде вниз. бо може оце так райф знімає останній ягєль з оленів )))
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daap
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Додано: Нед 07 кві, 2024 23:47
daap написав: kuzmich написав:
да.
ще в понеділок подивимося, є відчуття шо долар буде вниз. бо може оце так райф знімає останній ягєль з оленів )))
Точно вниз. Я в пʼятницю переламав тренд, 10 папірців 96 року скинув. В понеділок відкупом гойдану тренд вгору.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 01:59
Hotab написав:
В понеділок відкупом гойдану тренд вгору.
дякуємо за откровення. Треба встигнути закупитись на дні
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