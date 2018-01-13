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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 419420421422
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:34

  daap написав:Коли райф робить акцію кращого курсу - потім пізніше у інших банків ще меньше курс. Я вже знаю цей трюк - чекай зниження курсу

В прошлом месяце писали тоже самое. Только я скупился у вали, и не стал слушать подобных знатоков, а курс ни хрена не упал, а вырос. Если быть точным, то в прошлом месяце я купил евро по 41,7 а сдал по 43. И у кого был курс ниже? Вчера у вали евро был по 42,38 . У кого курс меньше?
P.S. Я понял, это отрицательное падение курса :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:23

  daap написав:Коли райф робить акцію кращого курсу - потім пізніше у інших банків ще меньше курс. Я вже знаю цей трюк - чекай зниження курсу

да. не нужно с утра сразу в райфе по "акционному курсу" меняться, в середине дня он еще упал неплохо
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 22:33

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  kuzmich написав:да.


ще в понеділок подивимося, є відчуття шо долар буде вниз. бо може оце так райф знімає останній ягєль з оленів )))
daap
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 23:47

  daap написав:
  kuzmich написав:да.


ще в понеділок подивимося, є відчуття шо долар буде вниз. бо може оце так райф знімає останній ягєль з оленів )))

Точно вниз. Я в пʼятницю переламав тренд, 10 папірців 96 року скинув. В понеділок відкупом гойдану тренд вгору.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 01:59

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Hotab написав:В понеділок відкупом гойдану тренд вгору.
дякуємо за откровення. Треба встигнути закупитись на дні
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 07:49

  otshelnick1 написав:
  Hotab написав:В понеділок відкупом гойдану тренд вгору.
дякуємо за откровення. Треба встигнути закупитись на дні

Я передумав, це буде євро в газмясі. Не забирайте весь.
Hotab
 
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  #<1 ... 419420421422
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