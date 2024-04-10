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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 кві, 2024 17:01
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USD: 38.9882 -> 38.9945 (+0.0063) ₴/$ 🔺
EUR: 42.2008 -> 42.3519 (+0.1511) ₴/€ 🔺🔺
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mustbe
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- Подякували: 1551 раз.
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1
3
Додано: Вів 09 кві, 2024 17:30
- Код: Виділити все
USD: 38.9882 -> 38.9945 (+0.0063) ₴/$ 🔺
EUR: 42.2008 -> 42.3519 (+0.1511) ₴/€ 🔺🔺
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7635
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1551 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
|
|
+ Додати
тему
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Відповісти
на тему
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