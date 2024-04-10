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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 420421422423
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:01

Курсы НБУ на 10.04.2024

Код: Виділити все
USD: 38.9882 -> 38.9945 (+0.0063) ₴/$ 🔺
EUR: 42.2008 -> 42.3519 (+0.1511) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:30

Курсы НБУ на 10.04.2024

Код: Виділити все
USD: 38.9882 -> 38.9945 (+0.0063) ₴/$ 🔺
EUR: 42.2008 -> 42.3519 (+0.1511) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:54

Курсы НБУ на 12.04.2024

Код: Виділити все
USD: 39.0232 -> 39.1676 (+0.1444) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 42.3616 -> 42.019  (-0.3426) ₴/€ 💎💎💎💎
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:30

Курсы НБУ на 15.04.2024

Код: Виділити все
USD: 39.1676 -> 39.399  (+0.2314) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.0190 -> 41.9678 (-0.0512) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:30

Курсы НБУ на 16.04.2024

Код: Виділити все
USD: 39.3990 -> 39.5737 (+0.1747) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 41.9678 -> 42.1618 (+0.1940) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:07

  mustbe написав:
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USD: 39.3990 -> 39.5737 (+0.1747) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 41.9678 -> 42.1618 (+0.1940) ₴/€ 🔺🔺
раніше забороняли виставляти курс на обмінках , що зараз не так ?: невже хусіти
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

вибачте за оффтоп.
підкажіть в двох словах чому курс в обмінках на сдачу такий самий як курс купівлі онлайн? чому нема різниці в курсах як раніше щоб можна було заробити на різниці?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:19

  Andey написав:вибачте за оффтоп.
підкажіть в двох словах чому курс в обмінках на сдачу такий самий як курс купівлі онлайн? чому нема різниці в курсах як раніше щоб можна було заробити на різниці?

Тому що лохи закінчилися!
ihorsic
 
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