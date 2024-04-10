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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 кві, 2024 17:01
- Код: Виділити все
USD: 38.9882 -> 38.9945 (+0.0063) ₴/$ 🔺
EUR: 42.2008 -> 42.3519 (+0.1511) ₴/€ 🔺🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7639
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1553 раз.
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- Профіль
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Додано: Вів 09 кві, 2024 17:30
- Код: Виділити все
USD: 38.9882 -> 38.9945 (+0.0063) ₴/$ 🔺
EUR: 42.2008 -> 42.3519 (+0.1511) ₴/€ 🔺🔺
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7639
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1553 раз.
-
- Профіль
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2
1
3
Додано: Чет 11 кві, 2024 17:54
- Код: Виділити все
USD: 39.0232 -> 39.1676 (+0.1444) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 42.3616 -> 42.019 (-0.3426) ₴/€ 💎💎💎💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7639
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1553 раз.
-
- Профіль
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 39.1676 -> 39.399 (+0.2314) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.0190 -> 41.9678 (-0.0512) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7639
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1553 раз.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 39.3990 -> 39.5737 (+0.1747) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 41.9678 -> 42.1618 (+0.1940) ₴/€ 🔺🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7639
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1553 раз.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:07
mustbe написав:
- Код: Виділити все
USD: 39.3990 -> 39.5737 (+0.1747) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 41.9678 -> 42.1618 (+0.1940) ₴/€ 🔺🔺
раніше забороняли виставляти курс на обмінках , що зараз не так ?: невже хусіти
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sens
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:17
вибачте за оффтоп.
підкажіть в двох словах чому курс в обмінках на сдачу такий самий як курс купівлі онлайн? чому нема різниці в курсах як раніше щоб можна було заробити на різниці?
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Andey
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:19
Andey написав:
вибачте за оффтоп.
підкажіть в двох словах чому курс в обмінках на сдачу такий самий як курс купівлі онлайн? чому нема різниці в курсах як раніше щоб можна було заробити на різниці?
Тому що лохи закінчилися!
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ihorsic
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Faceless, Ірина_, Модератор
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