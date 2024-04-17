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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 кві, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 39.5737 -> 39.5737 (+0.0000) ₴/$
EUR: 42.1618 -> 42.1222 (-0.0396) ₴/€ 💎
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Додано: Вів 16 кві, 2024 16:01
sergey_sryvkin написав: 2XL написав:
ihorsic написав:Тому що лохи закінчилися!
Хто ж в цій схемі був лохом?
Лохом не лохом, але мова про тих хто купляв готівку в обмінках дорого.
Не дорого купляли в обмінці, а за ринковим курсом. Хто міняв онлайн, тому не треба було терміново і крупні суми.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 39.5737 -> 39.5451 (-0.0286) ₴/$ 💎
EUR: 42.1222 -> 42.0562 (-0.0660) ₴/€ 💎
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7641
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1553 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
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