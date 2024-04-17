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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 15:31

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USD: 39.5737 -> 39.5737 (+0.0000) ₴/$
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:01

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

sergey_sryvkin написав:
  2XL написав:
ihorsic написав:Тому що лохи закінчилися!


Хто ж в цій схемі був лохом?

Лохом не лохом, але мова про тих хто купляв готівку в обмінках дорого.
Не дорого купляли в обмінці, а за ринковим курсом. Хто міняв онлайн, тому не треба було терміново і крупні суми.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:31

Курсы НБУ на 18.04.2024

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USD: 39.5737 -> 39.5451 (-0.0286) ₴/$ 💎
EUR: 42.1222 -> 42.0562 (-0.0660) ₴/€ 💎
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  #<1 ... 421422423424
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