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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 кві, 2024 15:31
Курсы НБУ на 17.04.2024
Додано: Вів 16 кві, 2024 16:01
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Сер 17 кві, 2024 15:31
Курсы НБУ на 18.04.2024
Додано: Чет 18 кві, 2024 10:21
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Сегодня а банке Альянс курс евро 42,30+1%
Додано: Чет 18 кві, 2024 10:34
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
А в Альянсі вже можна онлайн купити?
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