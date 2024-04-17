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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 кві, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 39.5737 -> 39.5737 (+0.0000) ₴/$
EUR: 42.1618 -> 42.1222 (-0.0396) ₴/€ 💎
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Додано: Вів 16 кві, 2024 16:01
sergey_sryvkin написав: 2XL написав:
ihorsic написав:Тому що лохи закінчилися!
Хто ж в цій схемі був лохом?
Лохом не лохом, але мова про тих хто купляв готівку в обмінках дорого.
Не дорого купляли в обмінці, а за ринковим курсом. Хто міняв онлайн, тому не треба було терміново і крупні суми.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 15:31
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USD: 39.5737 -> 39.5451 (-0.0286) ₴/$ 💎
EUR: 42.1222 -> 42.0562 (-0.0660) ₴/€ 💎
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:21
Сегодня а банке Альянс курс евро 42,30+1%
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акет
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:34
А в Альянсі вже можна онлайн купити?
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Amethyst
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:33
акет написав:
Сегодня а банке Альянс курс евро 42,30+1%
Интересное предложение
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Investor_K
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:42
Amethyst написав:
А в Альянсі вже можна онлайн купити?
Нет, онлайн там нельзя купить, только в отделении.
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акет
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Додано: Чет 18 кві, 2024 15:30
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USD: 39.5451 -> 39.6037 (+0.0586) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 42.0562 -> 42.2789 (+0.2227) ₴/€ 🔺🔺🔺
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mustbe
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:39
О-Банк не плохой курс по евро сейчас в онлайне 42,6. за 50тыс. Можно за 5 мин заработать прибл. 470грн. Принимают у нас обменники евро по 43.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:35
Игорь Алексеевич написав:
О-Банк не плохой курс по евро сейчас в онлайне 42,6. за 50тыс. Можно за 5 мин заработать прибл. 470грн. Принимают у нас обменники евро по 43.
Так может рассуждать лишь человек слабо знакомый с особенностями снятия Евро в Идее. Кто-то недавно писал как купил Евро, а потом полгода снимал. Стоят ли 470 грн. такого решает каждый сам
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WallNutPen
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