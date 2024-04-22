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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:00
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USD: 39.6037 -> 39.7879 (+0.1842) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.2789 -> 42.3821 (+0.1032) ₴/€ 🔺🔺
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