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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:00
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USD: 39.6037 -> 39.7879 (+0.1842) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.2789 -> 42.3821 (+0.1032) ₴/€ 🔺🔺
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:19
WallNutPen написав: Игорь Алексеевич написав:
О-Банк не плохой курс по евро сейчас в онлайне 42,6. за 50тыс. Можно за 5 мин заработать прибл. 470грн. Принимают у нас обменники евро по 43.
Так может рассуждать лишь человек слабо знакомый с особенностями снятия Евро в Идее. Кто-то недавно писал как купил Евро, а потом полгода снимал. Стоят ли 470 грн. такого решает каждый сам
Не знаю кто и что писал, но у меня пока проблем с банком не было. Сегодня днём поменял, вечером получил евро. Позвонили сказали можно заехать ближе к 16.30
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Додано: Суб 20 кві, 2024 07:46
Игорь Алексеевич написав: WallNutPen написав: Игорь Алексеевич написав:
О-Банк не плохой курс по евро сейчас в онлайне 42,6. за 50тыс. Можно за 5 мин заработать прибл. 470грн. Принимают у нас обменники евро по 43.
Так может рассуждать лишь человек слабо знакомый с особенностями снятия Евро в Идее. Кто-то недавно писал как купил Евро, а потом полгода снимал. Стоят ли 470 грн. такого решает каждый сам
Не знаю кто и что писал, но у меня пока проблем с банком не было. Сегодня днём поменял, вечером получил евро. Позвонили сказали можно заехать ближе к 16.30
Это в каком отделении - на Анголенко или на пл.Маяковского? Потому как и там и там я осенью спрашивал на предмет как на счет получить евро если его прикупить и в обоих отделениях мне подтвердили что этой валюты у них не бывает а заказывать инкассаторов под одного клиента они не станут. Если что-то поменялось проведаю их в понедельник спрошу, но лично обе начальницы обеих отделений меня заверяли что евро для них "дорого не рентабельно - поэтому даже и не думай его покупать"
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Додано: Суб 20 кві, 2024 08:22
WallNutPen
,
Вам так відповіли тому, що євро тільки для персонального прогнозиста
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