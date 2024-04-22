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Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:00
Курсы НБУ на 22.04.2024
Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:19
Не знаю кто и что писал, но у меня пока проблем с банком не было. Сегодня днём поменял, вечером получил евро. Позвонили сказали можно заехать ближе к 16.30
Додано: Суб 20 кві, 2024 07:46
Это в каком отделении - на Анголенко или на пл.Маяковского? Потому как и там и там я осенью спрашивал на предмет как на счет получить евро если его прикупить и в обоих отделениях мне подтвердили что этой валюты у них не бывает а заказывать инкассаторов под одного клиента они не станут. Если что-то поменялось проведаю их в понедельник спрошу, но лично обе начальницы обеих отделений меня заверяли что евро для них "дорого не рентабельно - поэтому даже и не думай его покупать"
Додано: Суб 20 кві, 2024 08:22
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
WallNutPen,
Вам так відповіли тому, що євро тільки для персонального прогнозиста
Додано: Суб 20 кві, 2024 14:18
Принимают у нас обменники евро по 43. [/quote]
Так может рассуждать лишь человек слабо знакомый с особенностями снятия Евро в Идее. Кто-то недавно писал как купил Евро, а потом полгода снимал. Стоят ли 470 грн. такого решает каждый сам[/quote]
Не знаю кто и что писал, но у меня пока проблем с банком не было. Сегодня днём поменял, вечером получил евро. Позвонили сказали можно заехать ближе к 16.30[/quote]
Это в каком отделении - на Анголенко или на пл.Маяковского? Потому как и там и там я осенью спрашивал на предмет как на счет получить евро если его прикупить и в обоих отделениях мне подтвердили что этой валюты у них не бывает а заказывать инкассаторов под одного клиента они не станут. Если что-то поменялось проведаю их в понедельник спрошу, но лично обе начальницы обеих отделений меня заверяли что евро для них "дорого не рентабельно - поэтому даже и не думай его покупать"[/quote]
Ну не знаю, купив, подзвонив, замовив, через два дні забрав. Поки якось так відбувалось, один раз мурижили тиждень, поскаржився на гарячці чи мінфіне вже не пам'ятаю, віддали наступного дня.
Якось так.
Додано: Суб 20 кві, 2024 14:47
якщо вони $ замовляють, то і не можуть в той же день і євро довезти чи як?
Додано: Пон 22 кві, 2024 15:30
Курсы НБУ на 23.04.2024
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