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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 тра, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 39.5518 -> 39.7206 (+0.1688) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.4312 -> 42.8148 (+0.3836) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7673
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 39.7206 -> 39.6196 (-0.1010) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 42.8148 -> 42.7495 (-0.0653) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7673
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 39.6196 -> 39.6799 (+0.0603) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 42.7495 -> 42.8305 (+0.0810) ₴/€ 🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7673
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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- Профіль
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Додано: Сер 15 тра, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 39.6799 -> 39.5771 (-0.1028) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 42.8305 -> 42.8501 (+0.0196) ₴/€ 🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7673
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 39.5771 -> 39.4305 (-0.1466) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 42.8501 -> 42.8452 (-0.0049) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7673
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:32
- Код: Виділити все
USD: 39.4305 -> 39.4272 (-0.0033) ₴/$ 💎
EUR: 42.8452 -> 42.7549 (-0.0903) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7673
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
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