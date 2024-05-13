RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 424425426427
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 13.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.5518 -> 39.7206 (+0.1688) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.4312 -> 42.8148 (+0.3836) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7675
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 14.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.7206 -> 39.6196 (-0.1010) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 42.8148 -> 42.7495 (-0.0653) ₴/€ 💎
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7675
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 15.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.6196 -> 39.6799 (+0.0603) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 42.7495 -> 42.8305 (+0.0810) ₴/€ 🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7675
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 16.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.6799 -> 39.5771 (-0.1028) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 42.8305 -> 42.8501 (+0.0196) ₴/€ 🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7675
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 17.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.5771 -> 39.4305 (-0.1466) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 42.8501 -> 42.8452 (-0.0049) ₴/€ 💎
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7675
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:32

Курсы НБУ на 20.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.4305 -> 39.4272 (-0.0033) ₴/$ 💎
EUR: 42.8452 -> 42.7549 (-0.0903) ₴/€ 💎
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7675
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 21.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.4272 -> 39.665  (+0.2378) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.7549 -> 43.0802 (+0.3253) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7675
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 15:32

Курсы НБУ на 22.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.6650 -> 39.8052 (+0.1402) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 43.0802 -> 43.2643 (+0.1841) ₴/€ 🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7675
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 424425426427
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 143, 144, 145
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1440 337231
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 тра, 2024 12:01
makar_
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 6882
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 47127
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.