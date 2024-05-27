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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 425426427428
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 27.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.9205 -> 40.1153 (+0.1948) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 43.3137 -> 43.491  (+0.1773) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 03:52

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Пробьем 41 завтра?)
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 28.05.2024

Код: Виділити все
USD: 40.1153 -> 40.3012 (+0.1859) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 43.4910 -> 43.759  (+0.2680) ₴/€ 🔺🔺🔺
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:50

  NDV написав:Пробьем 41 завтра?)

гривнедепозитчики и вкладчики в ОВГЗ будут несомненно радоваться ежедневному падению гривны
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:13

  kuzmich написав:
  NDV написав:Пробьем 41 завтра?)

гривнедепозитчики и вкладчики в ОВГЗ будут несомненно радоваться ежедневному падению гривны
Сейчас не до валюты. По барабану какой курс, если ТЦК заберёт к себе на чай. :roll:
Хотя родным может и нужен курс, что бы разменять потом 15млн. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:16

  Игорь Алексеевич написав:
  kuzmich написав:
  NDV написав:Пробьем 41 завтра?)

гривнедепозитчики и вкладчики в ОВГЗ будут несомненно радоваться ежедневному падению гривны
Сейчас не до валюты. По барабану какой курс, если ТЦК заберёт к себе на чай. :roll:
Хотя родным может и нужен курс, что бы разменять потом 15млн. :roll:

Пофиг, что ТЦК заберет.
Игорь! Алексеевич! Где бакс по 37,5?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:18

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Investor_K написав:Пофиг, что ТЦК заберет.
Игорь! Алексеевич! Где бакс по 37,5?

У меня в кармане))
Игорь Алексеевич
 
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