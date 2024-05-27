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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 39.9205 -> 40.1153 (+0.1948) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 43.3137 -> 43.491 (+0.1773) ₴/€ 🔺🔺
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mustbe
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Додано: Пон 27 тра, 2024 03:52
Пробьем 41 завтра?)
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NDV
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Додано: Пон 27 тра, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.1153 -> 40.3012 (+0.1859) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 43.4910 -> 43.759 (+0.2680) ₴/€ 🔺🔺🔺
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mustbe
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- Подякували: 1556 раз.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 16:50
NDV написав:
Пробьем 41 завтра?)
гривнедепозитчики и вкладчики в ОВГЗ будут несомненно радоваться ежедневному падению гривны
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kuzmich
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Додано: Пон 27 тра, 2024 17:13
kuzmich написав: NDV написав:
Пробьем 41 завтра?)
гривнедепозитчики и вкладчики в ОВГЗ будут несомненно радоваться ежедневному падению гривны
Сейчас не до валюты. По барабану какой курс, если ТЦК заберёт к себе на чай.
Хотя родным может и нужен курс, что бы разменять потом 15млн.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 27 тра, 2024 17:16
Игорь Алексеевич написав: kuzmich написав: NDV написав:
Пробьем 41 завтра?)
гривнедепозитчики и вкладчики в ОВГЗ будут несомненно радоваться ежедневному падению гривны
Сейчас не до валюты. По барабану какой курс, если ТЦК заберёт к себе на чай.
Хотя родным может и нужен курс, что бы разменять потом 15млн.
Пофиг, что ТЦК заберет.
Игорь! Алексеевич! Где бакс по 37,5?
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Investor_K
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Додано: Пон 27 тра, 2024 17:18
Investor_K написав:
Пофиг, что ТЦК заберет.
Игорь! Алексеевич! Где бакс по 37,5?
У меня в кармане))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 27 тра, 2024 17:45
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Пофиг, что ТЦК заберет.
Игорь! Алексеевич! Где бакс по 37,5?
У меня в кармане))
Так рождаются хромые най-общики
Востаннє редагувалось Investor_K
в Пон 27 тра, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Investor_K
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Додано: Пон 27 тра, 2024 18:50
mustbe написав:
ЗЫ. Не стал называть "Клуб 50к", ибо наверняка поднимут лимит
Зато скоро лимит будет ровно $1000
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NDV
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Додано: Пон 27 тра, 2024 19:03
NDV написав:
Зато скоро лимит будет ровно $1000
А он кого-то ещё волнует? Вон, сегодня лучшие курсы на онлайн обмен USD одинаковы с лучшими курсами в кассах пары банков. Правда, в кассах может кэша не быть, но обычно позволяют купить и виртуально на карту. Тогда вообще онлайн обмен 1:1. Разве что уехавшим и сейчас выводящим гривну со счетов за рубеж актуален именно онлайн.
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moveton
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