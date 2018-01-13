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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:11

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Пофиг, что ТЦК заберет.
Игорь! Алексеевич! Где бакс по 37,5?

У меня в кармане))

Так рождаются хромые най-общики
У вас что залежалось несколько лим. грн.?. Я думаю навряд, а значит на нескольких тыс.грн. вы даже не почувствуете разницу между курсами 37,5 и 41,5. А реально все вопросы к ЗЕ и НБУ, почему у них такой курс. ТЦК, война,курс, коммуналка с 1 числа. Как бы нашу Власть не вынесли с кресла.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:15

  moveton написав:
  NDV написав:Зато скоро лимит будет ровно $1000

А он кого-то ещё волнует? Вон, сегодня лучшие курсы на онлайн обмен USD одинаковы с лучшими курсами в кассах пары банков
укрэксим продаст на депо по 40.3295
а не на депо - по 40.35
дешевле 40.40 в кассах и не светят
И к самому концу месяца разница с онлайном может еще увеличиться
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:22

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  NDV написав:Зато скоро лимит будет ровно $1000

А он кого-то ещё волнует? Вон, сегодня лучшие курсы на онлайн обмен USD одинаковы с лучшими курсами в кассах пары банков
укрэксим продаст на депо по 40.3295
а не на депо - по 40.35
дешевле 40.40 в кассах и не светят
И к самому концу месяца разница с онлайном может еще увеличиться

Посмотрел ещё раз на топик. Ветка по-прежнему не про депо. Хотя может и 200k грн скоро будет $1000, зуб давать не стану. А 5 копеек выиграть в одном банке (т.е. цельных 62 грн) - ну такое. Начиная со второго места уже те же 40.40, что в кассе.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:33

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич"[quote="5730888:Investor_K написав:Пофиг, что ТЦК заберет.
Игорь! Алексеевич! Где бакс по 37,5?

У меня в кармане))

Так рождаются хромые най-общики
У вас что залежалось несколько лим. грн.?. Я думаю навряд, а значит на нескольких тыс.грн. вы даже не почувствуете разницу между курсами 37,5 и 41,5. А реально все вопросы к ЗЕ и НБУ, почему у них такой курс. ТЦК, война,курс, коммуналка с 1 числа. Как бы нашу Власть не вынесли с кресла.[/quote]
2345000 грн . А во всем вы виноваты. Можно вас увидеть?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:36

Игорь Алексеевич


на нескольких тыс.грн. вы даже не почувствуете разницу между курсами 37,5 и 41,5. А реально все вопросы к ЗЕ и НБУ, почему у них такой курс. ТЦК, война,курс, коммуналка с 1 числа. Как бы нашу Власть не вынесли с кресла.


Мы «не чувствуем» , что курс 40,5 , а не 37.5.
Почему кто-то должен чувствовать , что чек в супермаркете не 2000, а 2200, и коммуналка тоже в плюсе? Все нормально, какая еще угроза для власти? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Investor_K написав:2345000 грн . А во всем вы виноваты. Можно вас увидеть?
Тогда если не знаете как ими распорядится, то отдайте ЗСУ.
Если вы не умеете инвестировать свой капитал или грн. превратить в дол. или дол. перевести в евро с миним. потерями при любом курсе, то тогда лучше не накапливайте а тратьте монеты на своё здоровье, на семью, больше путешествуйте по миру и будет вам счастье. На крайняк купите себе квартиру у моря в Болгарии или Румынии и отдыхайте там или сдавайте её в аренду. Этих денег вам сегодня хватит, ещё и останутся на машину туда доехать. И вам будет по барабану, тревоги, курсы и т.д.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:51

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:2345000 грн . А во всем вы виноваты. Можно вас увидеть?
Тогда если не знаете как ими распорядится, то отдайте ЗСУ.
Если вы не умеете инвестировать свой капитал или грн. превратить в дол. или дол. перевести в евро с миним. потерями при любом курсе, то тогда лучше не накапливайте а тратьте монеты на своё здоровье, на семью, больше путешествуйте по миру и будет вам счастье. На крайняк купите себе квартиру у моря в Болгарии или Румынии и отдыхайте там или сдавайте её в аренду. Этих денег вам сегодня хватит, ещё и останутся на машину туда доехать. И вам будет по барабану, тревоги, курсы и т.д.
А прикупить коммерческую недвижимость?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:59

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Investor_K написав:А прикупить коммерческую недвижимость?
Ком. типа в жилом доме - вчерашний день. А отдельное здание с хорошей проходимостью, то уже всё занято и стоит намного дороже. ТЦ - вытесняют богатых покупателей из пом. на первых этажах. В такие магазины в домах на первом этаже ходят бабушки или скидочники, а там с них прибыль минимум, значит и аренда 5 копеек.
Игорь Алексеевич
 
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