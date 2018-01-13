Додано: Пон 27 тра, 2024 19:43

Investor_K написав: 2345000 грн . А во всем вы виноваты. Можно вас увидеть? 2345000 грн . А во всем вы виноваты. Можно вас увидеть?

Тогда если не знаете как ими распорядится, то отдайте ЗСУ.Если вы не умеете инвестировать свой капитал или грн. превратить в дол. или дол. перевести в евро с миним. потерями при любом курсе, то тогда лучше не накапливайте а тратьте монеты на своё здоровье, на семью, больше путешествуйте по миру и будет вам счастье. На крайняк купите себе квартиру у моря в Болгарии или Румынии и отдыхайте там или сдавайте её в аренду. Этих денег вам сегодня хватит, ещё и останутся на машину туда доехать. И вам будет по барабану, тревоги, курсы и т.д.