RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:11

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Пофиг, что ТЦК заберет.
Игорь! Алексеевич! Где бакс по 37,5?

У меня в кармане))

Так рождаются хромые най-общики
У вас что залежалось несколько лим. грн.?. Я думаю навряд, а значит на нескольких тыс.грн. вы даже не почувствуете разницу между курсами 37,5 и 41,5. А реально все вопросы к ЗЕ и НБУ, почему у них такой курс. ТЦК, война,курс, коммуналка с 1 числа. Как бы нашу Власть не вынесли с кресла.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8019
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:15

  moveton написав:
  NDV написав:Зато скоро лимит будет ровно $1000

А он кого-то ещё волнует? Вон, сегодня лучшие курсы на онлайн обмен USD одинаковы с лучшими курсами в кассах пары банков
укрэксим продаст на депо по 40.3295
а не на депо - по 40.35
дешевле 40.40 в кассах и не светят
И к самому концу месяца разница с онлайном может еще увеличиться
flysoulfly
 
Повідомлень: 4854
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:22

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  NDV написав:Зато скоро лимит будет ровно $1000

А он кого-то ещё волнует? Вон, сегодня лучшие курсы на онлайн обмен USD одинаковы с лучшими курсами в кассах пары банков
укрэксим продаст на депо по 40.3295
а не на депо - по 40.35
дешевле 40.40 в кассах и не светят
И к самому концу месяца разница с онлайном может еще увеличиться

Посмотрел ещё раз на топик. Ветка по-прежнему не про депо. Хотя может и 200k грн скоро будет $1000, зуб давать не стану. А 5 копеек выиграть в одном банке (т.е. цельных 62 грн) - ну такое. Начиная со второго места уже те же 40.40, что в кассе.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 23.03.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:33

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич"[quote="5730888:Investor_K написав:Пофиг, что ТЦК заберет.
Игорь! Алексеевич! Где бакс по 37,5?

У меня в кармане))

Так рождаются хромые най-общики
У вас что залежалось несколько лим. грн.?. Я думаю навряд, а значит на нескольких тыс.грн. вы даже не почувствуете разницу между курсами 37,5 и 41,5. А реально все вопросы к ЗЕ и НБУ, почему у них такой курс. ТЦК, война,курс, коммуналка с 1 числа. Как бы нашу Власть не вынесли с кресла.[/quote]
2345000 грн . А во всем вы виноваты. Можно вас увидеть?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9871
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:36

Игорь Алексеевич


на нескольких тыс.грн. вы даже не почувствуете разницу между курсами 37,5 и 41,5. А реально все вопросы к ЗЕ и НБУ, почему у них такой курс. ТЦК, война,курс, коммуналка с 1 числа. Как бы нашу Власть не вынесли с кресла.


Мы «не чувствуем» , что курс 40,5 , а не 37.5.
Почему кто-то должен чувствовать , что чек в супермаркете не 2000, а 2200, и коммуналка тоже в плюсе? Все нормально, какая еще угроза для власти? :D
Hotab
 
Повідомлень: 12341
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Investor_K написав:2345000 грн . А во всем вы виноваты. Можно вас увидеть?
Тогда если не знаете как ими распорядится, то отдайте ЗСУ.
Если вы не умеете инвестировать свой капитал или грн. превратить в дол. или дол. перевести в евро с миним. потерями при любом курсе, то тогда лучше не накапливайте а тратьте монеты на своё здоровье, на семью, больше путешествуйте по миру и будет вам счастье. На крайняк купите себе квартиру у моря в Болгарии или Румынии и отдыхайте там или сдавайте её в аренду. Этих денег вам сегодня хватит, ещё и останутся на машину туда доехать. И вам будет по барабану, тревоги, курсы и т.д.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8019
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:51

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:2345000 грн . А во всем вы виноваты. Можно вас увидеть?
Тогда если не знаете как ими распорядится, то отдайте ЗСУ.
Если вы не умеете инвестировать свой капитал или грн. превратить в дол. или дол. перевести в евро с миним. потерями при любом курсе, то тогда лучше не накапливайте а тратьте монеты на своё здоровье, на семью, больше путешествуйте по миру и будет вам счастье. На крайняк купите себе квартиру у моря в Болгарии или Румынии и отдыхайте там или сдавайте её в аренду. Этих денег вам сегодня хватит, ещё и останутся на машину туда доехать. И вам будет по барабану, тревоги, курсы и т.д.
А прикупить коммерческую недвижимость?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9871
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:59

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Investor_K написав:А прикупить коммерческую недвижимость?
Ком. типа в жилом доме - вчерашний день. А отдельное здание с хорошей проходимостью, то уже всё занято и стоит намного дороже. ТЦ - вытесняют богатых покупателей из пом. на первых этажах. В такие магазины в домах на первом этаже ходят бабушки или скидочники, а там с них прибыль минимум, значит и аренда 5 копеек.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8019
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:24

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

курс Банк Львів не актуальний.
вже 40.7
Andey
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:02

Курсы НБУ на 29.05.2024

Код: Виділити все
USD: 40.3012 -> 40.3958 (+0.0946) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 43.7590 -> 43.9708 (+0.2118) ₴/€ 🔺🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7680
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 426427428429
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 143, 144, 145
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1441 338377
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2024 12:15
Amethyst
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 6944
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 47275
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.