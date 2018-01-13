євро 44.45
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 тра, 2024 15:31
Курсы НБУ на 30.05.2024
Додано: Чет 30 тра, 2024 10:17
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?
Додано: Чет 30 тра, 2024 11:19
Додано: Чет 30 тра, 2024 11:34
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
кому еще актуально 50к, агропросперис уже меняет онлайн, выдает только 96, предзаказ не нужен, тот же мотлох в обменках продают на 15-20 коп дороже. Примат да, на раенные отделения привозит убитый хлам, даже кассиры плюются от него, даже порезанные купюры попадались
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