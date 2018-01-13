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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 427428429430
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:55

  Andey написав:курс Банк Львів не актуальний.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:31

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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?
chill
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:19

  chill написав:Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?


Хлам. Вчора в двух відділеннях не змогли забрати навіть 800 баксів ( без предзамовлення).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:34

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

кому еще актуально 50к, агропросперис уже меняет онлайн, выдает только 96, предзаказ не нужен, тот же мотлох в обменках продают на 15-20 коп дороже. Примат да, на раенные отделения привозит убитый хлам, даже кассиры плюются от него, даже порезанные купюры попадались
cryptominer
 
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