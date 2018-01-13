|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 тра, 2024 10:55
Andey написав:
курс Банк Львів не актуальний.
вже 40.7
євро 44.45
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8303
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 1362 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 29 тра, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.3958 -> 40.4832 (+0.0874) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 43.9708 -> 43.9202 (-0.0506) ₴/€ 💎
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7682
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Чет 30 тра, 2024 10:17
Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?
-
chill
-
-
- Повідомлень: 323
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 тра, 2024 11:19
chill написав:
Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?
Хлам. Вчора в двух відділеннях не змогли забрати навіть 800 баксів ( без предзамовлення).
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 3226
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 тра, 2024 11:34
кому еще актуально 50к, агропросперис уже меняет онлайн, выдает только 96, предзаказ не нужен, тот же мотлох в обменках продают на 15-20 коп дороже. Примат да, на раенные отделения привозит убитый хлам, даже кассиры плюются от него, и порезанные купюры попадались
-
cryptominer
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 25.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 тра, 2024 12:49
chill
2 дні тому віддали 1200 новими синіми, номери підряд.
-
Sirchyk
-
-
- Повідомлень: 169
- З нами з: 17.03.12
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 30 тра, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.4832 -> 40.5001 (+0.0169) ₴/$ 🔺
EUR: 43.9202 -> 43.8171 (-0.1031) ₴/€ 💎💎
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7682
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:01
chill написав:
Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?
Как и раньше, как повезёт. Причём в моих местах больше шансов надыбать новые как раз в мелких отделениях, хотя тут принято за новыми посылать в крупные. Неделю назад пришёл сразу после инкассации - $900 новыми мне наскребли, но это были почти все новые, что завезли. И только по предзаказу. На покупку в кассе только старые.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4548
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1441
|338636
|
|
|6
|6958
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|47318
|
|