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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 428429430431>
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:55

  Andey написав:курс Банк Львів не актуальний.
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EUR: 43.9708 -> 43.9202 (-0.0506) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?
chill
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:19

  chill написав:Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?


Хлам. Вчора в двух відділеннях не змогли забрати навіть 800 баксів ( без предзамовлення).
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:34

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

кому еще актуально 50к, агропросперис уже меняет онлайн, выдает только 96, предзаказ не нужен, тот же мотлох в обменках продают на 15-20 коп дороже. Примат да, на раенные отделения привозит убитый хлам, даже кассиры плюются от него, и порезанные купюры попадались
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:49

chill
2 дні тому віддали 1200 новими синіми, номери підряд.
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Курсы НБУ на 31.05.2024

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USD: 40.4832 -> 40.5001 (+0.0169) ₴/$ 🔺
EUR: 43.9202 -> 43.8171 (-0.1031) ₴/€ 💎💎
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 16:01

  chill написав:Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?

Как и раньше, как повезёт. Причём в моих местах больше шансов надыбать новые как раз в мелких отделениях, хотя тут принято за новыми посылать в крупные. Неделю назад пришёл сразу после инкассации - $900 новыми мне наскребли, но это были почти все новые, что завезли. И только по предзаказу. На покупку в кассе только старые.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:28

  moveton написав:
  chill написав:Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?

Как и раньше, как повезёт. Причём в моих местах больше шансов надыбать новые как раз в мелких отделениях, хотя тут принято за новыми посылать в крупные. Неделю назад пришёл сразу после инкассации - $900 новыми мне наскребли, но это были почти все новые, что завезли. И только по предзаказу. На покупку в кассе только старые.
в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:12

  sens написав:в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік

в аккорде в обычных отделениях пару раз за год может синие давали, только в вип отделении исключительно синими подряд выдали. А вот райф перешел на белые, кассирша, которая меня давно знает в лицо, сказали синие перестали завозить, только белые 2006. А с приватом вообще треш, на премиум отделение привезли под заказ одну труху, пришлось сцеживать на другом, специально просил кассира проверить, чтоб бумажки норм были без подвохов, и уже когда попали мне в руки, 2 бумажки были с конкретными пятнами в УФ, пришлось повышать голос, возник конфликт, сказала, что давай все обратно, но проведет как пополнение карты, еще и с комиссией(!) говорю ложи проблемные бумажки на примат-вклад - не, нифига, у меня нет доступа к твоим счетам, только забирай бумажки и садись к менеджеру, чтоб сделал какой-то код на пополнение, в итоге порылась в шухлядке нашла на замену норм бумажки
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