євро 44.45
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 тра, 2024 15:31
Курсы НБУ на 30.05.2024
Додано: Чет 30 тра, 2024 10:17
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Колеги, а бегемот як і раніше хлам видає чи як пощастить?
Додано: Чет 30 тра, 2024 11:19
Додано: Чет 30 тра, 2024 11:34
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
кому еще актуально 50к, агропросперис уже меняет онлайн, выдает только 96, предзаказ не нужен, тот же мотлох в обменках продают на 15-20 коп дороже. Примат да, на раенные отделения привозит убитый хлам, даже кассиры плюются от него, и порезанные купюры попадались
Додано: Чет 30 тра, 2024 15:31
Курсы НБУ на 31.05.2024
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:01
Как и раньше, как повезёт. Причём в моих местах больше шансов надыбать новые как раз в мелких отделениях, хотя тут принято за новыми посылать в крупные. Неделю назад пришёл сразу после инкассации - $900 новыми мне наскребли, но это были почти все новые, что завезли. И только по предзаказу. На покупку в кассе только старые.
Додано: Чет 30 тра, 2024 20:28
в аккорд навпаки - кліент з вулиці отримає сині,з рахунків лише білі, іноді новіше за 1996 рік
Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:12
в аккорде в обычных отделениях пару раз за год может синие давали, только в вип отделении исключительно синими подряд выдали. А вот райф перешел на белые, кассирша, которая меня давно знает в лицо, сказали синие перестали завозить, только белые 2006. А с приватом вообще треш, на премиум отделение привезли под заказ одну труху, пришлось сцеживать на другом, специально просил кассира проверить, чтоб бумажки норм были без подвохов, и уже когда попали мне в руки, 2 бумажки были с конкретными пятнами в УФ, пришлось повышать голос, возник конфликт, сказала, что давай все обратно, но проведет как пополнение карты, еще и с комиссией(!) говорю ложи проблемные бумажки на примат-вклад - не, нифига, у меня нет доступа к твоим счетам, только забирай бумажки и садись к менеджеру, чтоб сделал какой-то код на пополнение, в итоге порылась в шухлядке нашла на замену норм бумажки
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