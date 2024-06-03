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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:31
Курсы НБУ на 03.06.2024
Додано: Пон 03 чер, 2024 00:11
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Открыл на выходных валютный депик на 3 месяца )
Посмотрим, что с курсом будет дальше )
Додано: Пон 03 чер, 2024 00:27
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