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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 тра, 2024 10:55
Andey написав:
курс Банк Львів не актуальний.
вже 40.7
євро 44.45
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.3958 -> 40.4832 (+0.0874) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 43.9708 -> 43.9202 (-0.0506) ₴/€ 💎
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mustbe
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Додано: Чет 30 тра, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.4832 -> 40.5001 (+0.0169) ₴/$ 🔺
EUR: 43.9202 -> 43.8171 (-0.1031) ₴/€ 💎💎
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.5001 -> 40.5373 (+0.0372) ₴/$ 🔺
EUR: 43.8171 -> 43.985 (+0.1679) ₴/€ 🔺🔺
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mustbe
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- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 00:11
Открыл на выходных валютный депик на 3 месяца )
Посмотрим, что с курсом будет дальше )
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Andrey2512
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Додано: Пон 03 чер, 2024 00:27
Andrey2512 написав:
Открыл на выходных валютный депик на 3 месяца )
Посмотрим, что с курсом будет дальше )
по свежезакончившемуся гривнедепо, наверное, "минус" получился
Год совсем неурожайный
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:01
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USD: 40.5373 -> 40.4813 (-0.0560) ₴/$ 💎💎
EUR: 43.9850 -> 43.8939 (-0.0911) ₴/€ 💎
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