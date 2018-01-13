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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:55

  Andey написав:курс Банк Львів не актуальний.
вже 40.7


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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:31

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USD: 40.3958 -> 40.4832 (+0.0874) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 43.9708 -> 43.9202 (-0.0506) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 31.05.2024

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USD: 40.4832 -> 40.5001 (+0.0169) ₴/$ 🔺
EUR: 43.9202 -> 43.8171 (-0.1031) ₴/€ 💎💎
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:31

Курсы НБУ на 03.06.2024

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USD: 40.5001 -> 40.5373 (+0.0372) ₴/$ 🔺
EUR: 43.8171 -> 43.985  (+0.1679) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:11

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Открыл на выходных валютный депик на 3 месяца )

Посмотрим, что с курсом будет дальше )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:27

  Andrey2512 написав:Открыл на выходных валютный депик на 3 месяца )

Посмотрим, что с курсом будет дальше )
по свежезакончившемуся гривнедепо, наверное, "минус" получился :?
Год совсем неурожайный
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:01

Курсы НБУ на 04.06.2024

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USD: 40.5373 -> 40.4813 (-0.0560) ₴/$ 💎💎
EUR: 43.9850 -> 43.8939 (-0.0911) ₴/€ 💎
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