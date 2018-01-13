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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 чер, 2024 15:23
Danik написав:
Подскажите, что необходимо для онлайн покупки в Глобусе. Смотрю курс у них самый низкий.
самый низкий? Вы снимать нал (1% комисс) не планируете?
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flysoulfly
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:27
flysoulfly написав: Danik написав:
Подскажите, что необходимо для онлайн покупки в Глобусе. Смотрю курс у них самый низкий.
самый низкий? Вы снимать нал (1% комисс) не планируете?
Как не платить комисию?
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Danik
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:31
Danik написав: flysoulfly написав: Danik написав:
Подскажите, что необходимо для онлайн покупки в Глобусе. Смотрю курс у них самый низкий.
самый низкий? Вы снимать нал (1% комисс) не планируете?
Как не платить комисию?
никак вообще.
Только расплачивпться онлайн.
Или когда-то папізже, когда курс доллара еще вырестет и будет на локальном пике, - продать онлайн за грн.
Или так же - конвертировать онлайн в евро.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 05 чер, 2024 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:31
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:36
flysoulfly написав: Danik написав: flysoulfly написав:
самый низкий? Вы снимать нал (1% комисс) не планируете?
Как не платить комисию?
никак вообще.
Та ладно.
Депо 3 мес решает вопрос в Глобусе
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:37
завтра с 9:30 Райф будет в очередной раз распродавать валюту по "социальным" ценам
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:40
mustbe написав:
Та ладно.
Депо 3 мес решает вопрос в Глобусе
это ж не та ветка
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Додано: Сер 05 чер, 2024 22:36
flysoulfly написав:
завтра с 9:30 Райф будет в очередной раз распродавать валюту по "социальным" ценам
Я вже приготувався!
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