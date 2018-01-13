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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 427428429430
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:23

  Danik написав:Подскажите, что необходимо для онлайн покупки в Глобусе. Смотрю курс у них самый низкий.
самый низкий? Вы снимать нал (1% комисс) не планируете?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:27

  flysoulfly написав:
  Danik написав:Подскажите, что необходимо для онлайн покупки в Глобусе. Смотрю курс у них самый низкий.
самый низкий? Вы снимать нал (1% комисс) не планируете?


Как не платить комисию?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:31

  Danik написав:
  flysoulfly написав:
  Danik написав:Подскажите, что необходимо для онлайн покупки в Глобусе. Смотрю курс у них самый низкий.
самый низкий? Вы снимать нал (1% комисс) не планируете?


Как не платить комисию?
никак вообще.
Только расплачивпться онлайн.

Или когда-то папізже, когда курс доллара еще вырестет и будет на локальном пике, - продать онлайн за грн.
Или так же - конвертировать онлайн в евро.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 05 чер, 2024 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Курсы НБУ на 06.06.2024

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USD: 40.2938 -> 40.1254 (-0.1684) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 43.7671 -> 43.6083 (-0.1588) ₴/€ 💎💎
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:36

  flysoulfly написав:
  Danik написав:
  flysoulfly написав:самый низкий? Вы снимать нал (1% комисс) не планируете?

Как не платить комисию?
никак вообще.

Та ладно.
Депо 3 мес решает вопрос в Глобусе
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:37

завтра с 9:30 Райф будет в очередной раз распродавать валюту по "социальным" ценам
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:40

  mustbe написав:Та ладно.
Депо 3 мес решает вопрос в Глобусе
:D это ж не та ветка
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:36

  flysoulfly написав:завтра с 9:30 Райф будет в очередной раз распродавать валюту по "социальным" ценам

Я вже приготувався!
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Курсы НБУ на 07.06.2024

Код: Виділити все
USD: 40.1254 -> 40.1537 (+0.0283) ₴/$ 🔺
EUR: 43.6083 -> 43.627  (+0.0187) ₴/€ 🔺
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 15:31

Курсы НБУ на 10.06.2024

Код: Виділити все
USD: 40.1537 -> 40.2485 (+0.0948) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 43.6270 -> 43.8709 (+0.2439) ₴/€ 🔺🔺🔺
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