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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 чер, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.2485 -> 40.4246 (+0.1761) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 43.8709 -> 43.4726 (-0.3983) ₴/€ 💎💎💎💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7695
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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Додано: Вів 11 чер, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.4246 -> 40.5178 (+0.0932) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 43.4726 -> 43.4594 (-0.0132) ₴/€ 💎
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mustbe
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-
- Повідомлень: 7695
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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- Профіль
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Додано: Сер 12 чер, 2024 15:32
- Код: Виділити все
USD: 40.5178 -> 40.4441 (-0.0737) ₴/$ 💎💎
EUR: 43.4594 -> 43.532 (+0.0726) ₴/€ 🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7695
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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- Профіль
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Додано: Чет 13 чер, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.4441 -> 40.6908 (+0.2467) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 43.5320 -> 43.885 (+0.3530) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7695
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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- Профіль
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.6908 -> 40.649 (-0.0418) ₴/$ 💎
EUR: 43.8850 -> 43.4782 (-0.4068) ₴/€ 💎💎💎💎💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7695
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.6490 -> 40.6485 (-0.0005) ₴/$ 💎
EUR: 43.4782 -> 43.5366 (+0.0584) ₴/€ 🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7695
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1556 раз.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 08:16
Тема про онлайн покупки. Нафига здесь задрачивать информацией про курс НБУ?
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Investor_K
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