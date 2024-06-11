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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 428429430431
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 15:31

Курсы НБУ на 11.06.2024

Код: Виділити все
USD: 40.2485 -> 40.4246 (+0.1761) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 43.8709 -> 43.4726 (-0.3983) ₴/€ 💎💎💎💎
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 15:31

Курсы НБУ на 12.06.2024

Код: Виділити все
USD: 40.4246 -> 40.5178 (+0.0932) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 43.4726 -> 43.4594 (-0.0132) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 15:32

Курсы НБУ на 13.06.2024

Код: Виділити все
USD: 40.5178 -> 40.4441 (-0.0737) ₴/$ 💎💎
EUR: 43.4594 -> 43.532  (+0.0726) ₴/€ 🔺
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 15:31

Курсы НБУ на 14.06.2024

Код: Виділити все
USD: 40.4441 -> 40.6908 (+0.2467) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 43.5320 -> 43.885  (+0.3530) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:31

Курсы НБУ на 17.06.2024

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USD: 40.6908 -> 40.649  (-0.0418) ₴/$ 💎
EUR: 43.8850 -> 43.4782 (-0.4068) ₴/€ 💎💎💎💎💎
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:31

Курсы НБУ на 18.06.2024

Код: Виділити все
USD: 40.6490 -> 40.6485 (-0.0005) ₴/$ 💎
EUR: 43.4782 -> 43.5366 (+0.0584) ₴/€ 🔺
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Подякував: 177 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:31

Курсы НБУ на 19.06.2024

Код: Виділити все
USD: 40.6485 -> 40.5493 (-0.0992) ₴/$ 💎💎
EUR: 43.5366 -> 43.4486 (-0.0880) ₴/€ 💎
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Подякував: 177 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 15:31

Курсы НБУ на 20.06.2024

Код: Виділити все
USD: 40.5493 -> 40.5381 (-0.0112) ₴/$ 💎
EUR: 43.4486 -> 43.5744 (+0.1258) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:32

Курсы НБУ на 21.06.2024

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USD: 40.5381 -> 40.5184 (-0.0197) ₴/$ 💎
EUR: 43.5744 -> 43.4276 (-0.1468) ₴/€ 💎💎
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:31

Курсы НБУ на 24.06.2024

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USD: 40.5184 -> 40.4478 (-0.0706) ₴/$ 💎💎
EUR: 43.4276 -> 43.2347 (-0.1929) ₴/€ 💎💎
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