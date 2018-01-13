|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:13
Це шизофренія. Курс НБУ у темі про онлайн обмін. Дятел довбить без ознак інтеллекту
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9907
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1506
|351386
|
Нед 23 чер, 2024 14:31
Hotab
|
|6
|7289
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|48116
|