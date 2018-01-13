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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:13

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Це шизофренія. Курс НБУ у темі про онлайн обмін. Дятел довбить без ознак інтеллекту
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:26

  Investor_K написав:Це шизофренія. Курс НБУ у темі про онлайн обмін. Дятел довбить без ознак інтеллекту

Шизофренія - це розмовляти з ботами :)
А курс не завадить.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:49

  Investor_K написав:Це шизофренія. Курс НБУ у темі про онлайн обмін. Дятел довбить без ознак інтеллекту

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mustbe
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