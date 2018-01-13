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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:13
Це шизофренія. Курс НБУ у темі про онлайн обмін. Дятел довбить без ознак інтеллекту
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Investor_K
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Додано: Нед 23 чер, 2024 17:26
Investor_K написав:
Це шизофренія. Курс НБУ у темі про онлайн обмін. Дятел довбить без ознак інтеллекту
Шизофренія - це розмовляти з ботами
А курс не завадить.
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 23 чер, 2024 17:49
Investor_K написав:
Це шизофренія. Курс НБУ у темі про онлайн обмін. Дятел довбить без ознак інтеллекту
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mustbe
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Додано: Нед 23 чер, 2024 18:21
mustbe написав: Investor_K написав:
Це шизофренія. Курс НБУ у темі про онлайн обмін. Дятел довбить без ознак інтеллекту
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Додано: Нед 23 чер, 2024 19:20
S i m написав: mustbe написав: Investor_K написав:
Це шизофренія. Курс НБУ у темі про онлайн обмін. Дятел довбить без ознак інтеллекту
Мешают 5 уведомлений в неделю ?
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его лучше отключить...
Инфестора_К ?
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flysoulfly
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