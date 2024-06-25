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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 чер, 2024 15:31
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USD: 40.4478 -> 40.5505 (+0.1027) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 43.2347 -> 43.5188 (+0.2841) ₴/€ 🔺🔺🔺
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mustbe
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Додано: Пон 24 чер, 2024 17:10
Investor_K написав: mustbe написав:
- Код: Виділити все
USD: 40.4478 -> 40.5505 (+0.1027) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 43.2347 -> 43.5188 (+0.2841) ₴/€ 🔺🔺🔺
Реально дятел.
Чье бы мычало? Не тот ли ты инвестор задалбывающий своими бесмысленным "дешевше буде?" валютной и смежных ветках? Или вываливший в одно из 8 март кучу однотипных поздравлений сотрудницам банков в двух десятков веток? Так кто есть дятел?
. И да чтобы по теме топика - изменения курса нбу реализовано тут уже месяцы и является весьма информативным, людям которые ежечасно за ними не следят. Если не устраивает - не смотри ветку - в связи с потерей актуальности обсуждение карусели тут давно не ведется
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WallNutPen
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