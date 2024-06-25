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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 чер, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.4478 -> 40.5505 (+0.1027) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 43.2347 -> 43.5188 (+0.2841) ₴/€ 🔺🔺🔺
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mustbe
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Додано: Пон 24 чер, 2024 17:10
Investor_K написав: mustbe написав:
- Код: Виділити все
USD: 40.4478 -> 40.5505 (+0.1027) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 43.2347 -> 43.5188 (+0.2841) ₴/€ 🔺🔺🔺
Реально дятел.
Чье бы мычало? Не тот ли ты инвестор задалбывающий своими бесмысленным "дешевше буде?" валютной и смежных ветках? Или вываливший в одно из 8 март кучу однотипных поздравлений сотрудницам банков в двух десятков веток? Так кто есть дятел?
. И да чтобы по теме топика - изменения курса нбу реализовано тут уже месяцы и является весьма информативным, людям которые ежечасно за ними не следят. Если не устраивает - не смотри ветку - в связи с потерей актуальности обсуждение карусели тут давно не ведется
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WallNutPen
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Додано: Пон 24 чер, 2024 17:26
Пару сот гривен с банка ещё можно поиметь на износ кед, но то такое. А вот сама по себе тема онлайн купить валюту подешевле, пусть и в пределах лимита, актуальность не потеряла, поэтому обновляемая табличка всё ещё полезна и можно её продолжать обсуждать.mustbe
, давно хотел полюбопытствовать: если поменять валюту и нажать "Применить настройки", то валюта просто сбросится на умолчательную. Единственный путь сменить валюту - это сохранить в умолчательные, а только потом применять. Зачем так сделано отлично от всех прочих настроек? Довольно не удобно, если хочется поглядывать и в ту и другую таблицы. Можно, конечно, и в URL добавлять что-то типа "?cur=eur", который умолчательные настройки перебивает, но это скорее для закладок не говоря о том, что слишком уж интуитивно
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moveton
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Додано: Пон 24 чер, 2024 18:07
moveton написав:mustbe
, давно хотел полюбопытствовать: если поменять валюту и нажать "Применить настройки", то валюта просто сбросится на умолчательную. Единственный путь сменить валюту - это сохранить в умолчательные, а только потом применять. Зачем так сделано отлично от всех прочих настроек? Довольно не удобно, если хочется поглядывать и в ту и другую таблицы. Можно, конечно, и в URL добавлять что-то типа "?cur=eur", который умолчательные настройки перебивает, но это скорее для закладок не говоря о том, что слишком уж интуитивно
Это не специально, просто так получилось, а я и не заметил.
Значит в своё время не увидел и не учёл этот момент, не продумал и не дотестил вокрфлоу.
А сейчас уже и лень что-то менять
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mustbe
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Додано: Пон 24 чер, 2024 18:35
WallNutPen написав: Investor_K написав: mustbe написав:
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USD: 40.4478 -> 40.5505 (+0.1027) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 43.2347 -> 43.5188 (+0.2841) ₴/€ 🔺🔺🔺
Реально дятел.
Чье бы мычало? Не тот ли ты инвестор задалбывающий своими бесмысленным "дешевше буде?" валютной и смежных ветках? Или вываливший в одно из 8 март кучу однотипных поздравлений сотрудницам банков в двух десятков веток? Так кто есть дятел?
. И да чтобы по теме топика - изменения курса нбу реализовано тут уже месяцы и является весьма информативным, людям которые ежечасно за ними не следят. Если не устраивает - не смотри ветку - в связи с потерей актуальности обсуждение карусели тут давно не ведется
Нет. Не тот. Еще вопросы есть?
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Investor_K
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Додано: Пон 24 чер, 2024 20:10
Конечно есть - когда закончите кошмарить ветку дебильными вопросами?
И да в предыдущем сообщении вы как бы соврамши...
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WallNutPen
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Додано: Пон 24 чер, 2024 20:19
WallNutPen написав:
Конечно есть - когда закончите кошмарить ветку дебильными вопросами?
И да в предыдущем сообщении вы как бы соврамши...
Те, що ви повернулися до нормального спілкування - це добре. Бо тикати - це некультурно
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Investor_K
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