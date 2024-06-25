Додано: Пон 24 чер, 2024 17:26

Пару сот гривен с банка ещё можно поиметь на износ кед, но то такое. А вот сама по себе тема онлайн купить валюту подешевле, пусть и в пределах лимита, актуальность не потеряла, поэтому обновляемая табличка всё ещё полезна и можно её продолжать обсуждать., давно хотел полюбопытствовать: если поменять валюту и нажать "Применить настройки", то валюта просто сбросится на умолчательную. Единственный путь сменить валюту - это сохранить в умолчательные, а только потом применять. Зачем так сделано отлично от всех прочих настроек? Довольно не удобно, если хочется поглядывать и в ту и другую таблицы. Можно, конечно, и в URL добавлять что-то типа "?cur=eur", который умолчательные настройки перебивает, но это скорее для закладок не говоря о том, что слишком уж интуитивно