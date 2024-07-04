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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 лип, 2024 15:31
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USD: 40.7476 -> 40.7599 (+0.0123) ₴/$ 🔺
EUR: 43.6977 -> 43.8495 (+0.1518) ₴/€ 🔺🔺
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Faceless, Ірина_, Модератор
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