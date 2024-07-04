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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 430431432433
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 15:31

Курсы НБУ на 04.07.2024

Код: Виділити все
USD: 40.7476 -> 40.7599 (+0.0123) ₴/$ 🔺
EUR: 43.6977 -> 43.8495 (+0.1518) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:32

Курсы НБУ на 05.07.2024

Код: Виділити все
USD: 40.7599 -> 40.5458 (-0.2141) ₴/$ 💎💎💎💎💎
EUR: 43.8495 -> 43.7814 (-0.0681) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:31

Курсы НБУ на 08.07.2024

Код: Виділити все
USD: 40.5458 -> 40.542  (-0.0038) ₴/$ 💎
EUR: 43.7814 -> 43.8624 (+0.0810) ₴/€ 🔺
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:30

Курсы НБУ на 09.07.2024

Код: Виділити все
USD: 40.5420 -> 40.7    (+0.1580) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 43.8624 -> 44.0781 (+0.2157) ₴/€ 🔺🔺🔺
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