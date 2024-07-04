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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 лип, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.7476 -> 40.7599 (+0.0123) ₴/$ 🔺
EUR: 43.6977 -> 43.8495 (+0.1518) ₴/€ 🔺🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7718
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1558 раз.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 15:32
- Код: Виділити все
USD: 40.7599 -> 40.5458 (-0.2141) ₴/$ 💎💎💎💎💎
EUR: 43.8495 -> 43.7814 (-0.0681) ₴/€ 💎
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mustbe
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-
- Повідомлень: 7718
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1558 раз.
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- Профіль
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3
Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.5458 -> 40.542 (-0.0038) ₴/$ 💎
EUR: 43.7814 -> 43.8624 (+0.0810) ₴/€ 🔺
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mustbe
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-
- Повідомлень: 7718
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1558 раз.
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- Профіль
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2
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3
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 40.5420 -> 40.7 (+0.1580) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 43.8624 -> 44.0781 (+0.2157) ₴/€ 🔺🔺🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7718
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1558 раз.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 40.7000 -> 40.7662 (+0.0662) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 44.0781 -> 44.0846 (+0.0065) ₴/€ 🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7718
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1558 раз.
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1
3
Додано: Сер 10 лип, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 40.7662 -> 40.7146 (-0.0516) ₴/$ 💎💎
EUR: 44.0846 -> 44.0776 (-0.0070) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7718
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1558 раз.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 15:33
mustbe
Чому сьогодні вниз? Яка думка?
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Investor_K
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Додано: Сер 10 лип, 2024 17:08
Investor_K написав:mustbe
Чому сьогодні вниз? Яка думка?
Юнекс щось знає)
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ukr0014959
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:44
Investor_K написав:mustbe
Чому сьогодні вниз? Яка думка?
Схоже сьогодні пропозиція валюти перевищувала попит на валюту. Але це не точно
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Boundless
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