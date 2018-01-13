Нацбанк скасував частину валютних обмежень — кого торкнулось
З 11 липня 2024 року Національний банк України (НБУ) скасував чергову частину валютних обмежень, запроваджених раніше. Зміни торкнуться волонтерів, населення та бізнесу.
Нацбанк збільшив список товарів оборонного призначення, які волонтери можуть закуповувати за кордоном. У перелік увійшли комплектуючі для безпілотників, термоковдри, термогрілки.
Нині за списком дозволяється закупівля: тепловізорів, рацій, бронежилетів, касок, шоломів, військової та тактичної форми, військового та тактичного взуття, захисного одягу, оптичних приладів для спостереження, безпілотних літальних апаратів, спальних мішків та засобів для домедичної допомоги.
Регулятор конкретизував норму стосовно ліміту у 100 тис. гривень на день для закупівлі готівкової валюти за безготівку у гривні, що відповідає чинному ліміту на видачу готівки. Йдеться виключно про безготівкові кошти, а отже, українці надалі мають змогу обмінювати валюту за готівкові кошти без обмежень.