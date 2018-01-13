RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 432433434435
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:51

1200$ уже не купишь по курсу 41.7, не хватит лимита. Та же ситуация с евро по 45.5. Может быть неприятный сюрприз
Riojas
 
Повідомлень: 2
З нами з: 21.12.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:30

Курсы НБУ на 22.07.2024

Код: Виділити все
USD: 41.4220 -> 41.4912 (+0.0692) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 45.2618 -> 45.186  (-0.0758) ₴/€ 💎
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7726
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 15:31

Курсы НБУ на 23.07.2024

Код: Виділити все
USD: 41.4912 -> 41.3369 (-0.1543) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 45.1860 -> 44.9952 (-0.1908) ₴/€ 💎💎
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7726
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 432433434435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 152, 153, 154
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1538 364347
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лип, 2024 10:24
flysoulfly
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 7634
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 49249
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (644)
22.07.2024 15:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.