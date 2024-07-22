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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.4220 -> 41.4912 (+0.0692) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 45.2618 -> 45.186 (-0.0758) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7733
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1560 раз.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 41.4912 -> 41.3369 (-0.1543) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 45.1860 -> 44.9952 (-0.1908) ₴/€ 💎💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7733
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1560 раз.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.3369 -> 41.2316 (-0.1053) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 44.9952 -> 44.7693 (-0.2259) ₴/€ 💎💎💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7733
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1560 раз.
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Додано: Сер 24 лип, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 41.2316 -> 41.2174 (-0.0142) ₴/$ 💎
EUR: 44.7693 -> 44.7044 (-0.0649) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7733
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1560 раз.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.2174 -> 41.1977 (-0.0197) ₴/$ 💎
EUR: 44.7044 -> 44.683 (-0.0214) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7733
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1560 раз.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 41.1977 -> 41.098 (-0.0997) ₴/$ 💎💎
EUR: 44.6830 -> 44.6324 (-0.0506) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7733
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1560 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.0980 -> 41.0478 (-0.0502) ₴/$ 💎💎
EUR: 44.6324 -> 44.4055 (-0.2269) ₴/€ 💎💎💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7733
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1560 раз.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 41.0478 -> 41.0291 (-0.0187) ₴/$ 💎
EUR: 44.4055 -> 44.4181 (+0.0126) ₴/€ 🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7733
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1560 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.0291 -> 41.0063 (-0.0228) ₴/$ 💎
EUR: 44.4181 -> 44.4016 (-0.0165) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7733
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1560 раз.
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