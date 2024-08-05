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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.1390 -> 41.225 (+0.0860) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 44.4013 -> 44.6467 (+0.2454) ₴/€ 🔺🔺🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7736
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.2250 -> 41.1966 (-0.0284) ₴/$ 💎
EUR: 44.6467 -> 45.1474 (+0.5007) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7736
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1561 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
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Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
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