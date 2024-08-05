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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 05.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.1390 -> 41.225  (+0.0860) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 44.4013 -> 44.6467 (+0.2454) ₴/€ 🔺🔺🔺
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 06.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.2250 -> 41.1966 (-0.0284) ₴/$ 💎
EUR: 44.6467 -> 45.1474 (+0.5007) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 07.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.1966 -> 41.0381 (-0.1585) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 45.1474 -> 44.7931 (-0.3543) ₴/€ 💎💎💎💎
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 08.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.0381 -> 40.9847 (-0.0534) ₴/$ 💎💎
EUR: 44.7931 -> 44.7676 (-0.0255) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 09.08.2024

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USD: 40.9847 -> 40.9926 (+0.0079) ₴/$ 🔺
EUR: 44.7676 -> 44.809  (+0.0414) ₴/€ 🔺
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 12.08.2024

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USD: 40.9926 -> 41.119  (+0.1264) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 44.8090 -> 44.8855 (+0.0765) ₴/€ 🔺
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