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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:09

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Приветствую! Тут есть живые? Чего случилось с курсами при онлайн обмене валюты? Почему они в банках стали практически на уровне курса в любой подворотне?
Вы хотите, что бы карусель вечной была?. Рынок стабилизировался - эта тема в прошлое ушла, возможно появится что то др. В нашей стране, что то уходит и в замен приходит др. Правда всегда кто первый, то собирает вершки, а кто выжидает, то вступает в игру когда она затухает.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:20

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Для каруселі потрібен:
1. Дефіцит готівкової валюти
2. Фіксований курс.
Зараз відсутні оба фактори.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:25

  Дюрі-бачі написав:Для каруселі потрібен:
1. Дефіцит готівкової валюти
2. Фіксований курс.
Зараз відсутні оба фактори.

Зато вернулся доллар по 41-42 на наличке о котором так мечтали весной прошлого года. Так что гойда! Карусель не должна останавливаться! Деньги должны крутиться :!:
moveton
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Курсы НБУ на 15.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.3464 -> 41.3262 (-0.0202) ₴/$ 💎
EUR: 45.1957 -> 45.5497 (+0.3540) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
mustbe
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