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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 сер, 2024 12:09
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Приветствую! Тут есть живые? Чего случилось с курсами при онлайн обмене валюты? Почему они в банках стали практически на уровне курса в любой подворотне?
Вы хотите, что бы карусель вечной была?. Рынок стабилизировался - эта тема в прошлое ушла, возможно появится что то др. В нашей стране, что то уходит и в замен приходит др. Правда всегда кто первый, то собирает вершки, а кто выжидает, то вступает в игру когда она затухает.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 14 сер, 2024 12:20
Для каруселі потрібен:
1. Дефіцит готівкової валюти
2. Фіксований курс.
Зараз відсутні оба фактори.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 14 сер, 2024 12:25
Дюрі-бачі написав:
Для каруселі потрібен:
1. Дефіцит готівкової валюти
2. Фіксований курс.
Зараз відсутні оба фактори.
Зато вернулся доллар по 41-42 на наличке о котором так мечтали весной прошлого года. Так что гойда! Карусель не должна останавливаться! Деньги должны крутиться
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moveton
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Додано: Сер 14 сер, 2024 15:30
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mustbe
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Додано: Чет 15 сер, 2024 15:31
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:30
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Додано: Пон 19 сер, 2024 15:30
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