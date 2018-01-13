RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:09

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Приветствую! Тут есть живые? Чего случилось с курсами при онлайн обмене валюты? Почему они в банках стали практически на уровне курса в любой подворотне?
Вы хотите, что бы карусель вечной была?. Рынок стабилизировался - эта тема в прошлое ушла, возможно появится что то др. В нашей стране, что то уходит и в замен приходит др. Правда всегда кто первый, то собирает вершки, а кто выжидает, то вступает в игру когда она затухает.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8168
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:20

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Для каруселі потрібен:
1. Дефіцит готівкової валюти
2. Фіксований курс.
Зараз відсутні оба фактори.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 29.07.22
Подякував: 637 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:25

  Дюрі-бачі написав:Для каруселі потрібен:
1. Дефіцит готівкової валюти
2. Фіксований курс.
Зараз відсутні оба фактори.

Зато вернулся доллар по 41-42 на наличке о котором так мечтали весной прошлого года. Так что гойда! Карусель не должна останавливаться! Деньги должны крутиться :!:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4739
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 15.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.3464 -> 41.3262 (-0.0202) ₴/$ 💎
EUR: 45.1957 -> 45.5497 (+0.3540) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 15:31

Курсы НБУ на 16.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.3262 -> 41.1382 (-0.1880) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 45.5497 -> 45.3055 (-0.2442) ₴/€ 💎💎💎
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 19.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.1382 -> 41.211  (+0.0728) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 45.3055 -> 45.2991 (-0.0064) ₴/€ 💎
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 20.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.2110 -> 41.3027 (+0.0917) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 45.2991 -> 45.6085 (+0.3094) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 21.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.3027 -> 41.3459 (+0.0432) ₴/$ 🔺
EUR: 45.6085 -> 45.8195 (+0.2110) ₴/€ 🔺🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:31

Курсы НБУ на 22.08.2024

Код: Виділити все
USD: 41.3459 -> 41.2975 (-0.0484) ₴/$ 💎
EUR: 45.8195 -> 45.898  (+0.0785) ₴/€ 🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 434435436437
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 163, 164, 165
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1641 381472
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2024 20:39
adj
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 7897
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 49813
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6710)
21.08.2024 16:11
ПриватБанк (4189)
21.08.2024 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.