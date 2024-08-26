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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 15:30
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USD: 41.2881 -> 41.2236 (-0.0645) ₴/$ 💎💎
EUR: 45.9826 -> 45.8406 (-0.1420) ₴/€ 💎💎
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