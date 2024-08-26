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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.2881 -> 41.2236 (-0.0645) ₴/$ 💎💎
EUR: 45.9826 -> 45.8406 (-0.1420) ₴/€ 💎💎
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mustbe
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- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1561 раз.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.2236 -> 41.3591 (+0.1355) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 45.8406 -> 46.1816 (+0.3410) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7752
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1561 раз.
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- Профіль
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2
1
3
Додано: Вів 27 сер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.3591 -> 41.3008 (-0.0583) ₴/$ 💎💎
EUR: 46.1816 -> 46.1041 (-0.0775) ₴/€ 💎
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7752
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1561 раз.
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- Профіль
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