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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.0948 -> 41.14 (+0.0452) ₴/$ 🔺
EUR: 45.3830 -> 45.3774 (-0.0056) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7766
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1561 раз.
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- Профіль
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Додано: Сер 11 вер, 2024 15:31
- Код: Виділити все
USD: 41.1400 -> 41.1855 (+0.0455) ₴/$ 🔺
EUR: 45.3774 -> 45.4894 (+0.1120) ₴/€ 🔺🔺
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7766
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1561 раз.
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- Профіль
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2
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Додано: Чет 12 вер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.1855 -> 41.2743 (+0.0888) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 45.4894 -> 45.4595 (-0.0299) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7766
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1561 раз.
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- Профіль
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.2743 -> 41.3171 (+0.0428) ₴/$ 🔺
EUR: 45.4595 -> 45.7959 (+0.3364) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7766
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1561 раз.
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- Профіль
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Додано: Пон 16 вер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.3171 -> 41.3591 (+0.0420) ₴/$ 🔺
EUR: 45.7959 -> 46.0079 (+0.2120) ₴/€ 🔺🔺🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7766
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1561 раз.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:39
МТБ курс 41.6
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Andey
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Додано: Пон 16 вер, 2024 19:13
Ого
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Faceless, Ірина_, Модератор
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