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Українці назвали рівень доходів на місяць для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 сер, 2023 06:45
Пропонуємо до обговорення:
Фінансові очікування українців у 2023 році почали зростати — як в гривневому, так і в доларовому еквівалентах. При цьому реальні доходи, як і раніше, здебільшого знаходяться значно або дещо нижче бажаного рівня.
Дивися повний текст Українці назвали рівень доходів на місяць для «нормального життя» — опитування
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R2
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Додано: Сер 30 сер, 2023 06:45
при учёте нормальной еды на человека это примерно 15000+ налоги 5000+ летом и 10000 зимой, плюс сопутствующие расходы 5000+ медицинское обеспечение 10000- чтоб хоть на зуб хватило поменять, и того 40000 это минимальный доход на человека чтоб не кашку с хлебом жрать, а позволить кусок мяса. Так что институты долбаный идите вы в опоньку вместе с теми шизиками которым по 12000 штук хватает!
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spiritgost
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Додано: Сер 30 сер, 2023 07:13
Скоро мешка брюквы хватать будет. С точки зрения таких опросов.
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finuser336
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Додано: Сер 30 сер, 2023 08:13
spiritgost написав:
при учёте нормальной еды на человека это примерно 15000+ налоги 5000+ летом и 10000 зимой, плюс сопутствующие расходы 5000+ медицинское обеспечение 10000- чтоб хоть на зуб хватило поменять, и того 40000 это минимальный доход на человека чтоб не кашку с хлебом жрать, а позволить кусок мяса. Так что институты долбаный идите вы в опоньку вместе с теми шизиками которым по 12000 штук хватает!
согласен, после таких статей понимаешь, что ты холоп
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