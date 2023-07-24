Банкіри очікують від НБУ подальшого зниження облікової ставки, що спровокує подальше зниження ставок за гривневими депозитами.
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Восени банки ще більше скоротять депозитні ставки: чого очікувати
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:32
Восени банки ще більше скоротять депозитні ставки: чого...
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Дивися повний текст
Восени банки ще більше скоротять депозитні ставки: чого очікувати
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