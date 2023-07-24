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Восени банки ще більше скоротять
депозитні ставки: чого...

Восени банки ще більше скоротять депозитні ставки: чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:32

Восени банки ще більше скоротять депозитні ставки: чого...

Пропонуємо до обговорення:
Банкіри очікують від НБУ подальшого зниження облікової ставки, що спровокує подальше зниження ставок за гривневими депозитами.

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Восени банки ще більше скоротять депозитні ставки: чого очікувати
R2
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