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В Україні можуть спростити процедуру ввезення авто для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 сер, 2023 13:12
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді запропонували звільнити військовослужбовців і ветеранів від сплати ввізного мита, акцизів і ПДВ при ввезенні авто. Для цього було зареєстровано два законопроєкти.
Дивися повний текст В Україні можуть спростити процедуру ввезення авто для двох категорій населення
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