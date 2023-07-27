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Шуляк назвала 5 ключових
пунктів для відновлення України

Шуляк назвала 5 ключових пунктів для відновлення України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:45

Шуляк назвала 5 ключових пунктів для відновлення України

Пропонуємо до обговорення:
Ефективне відновлення України неможливе без продовження курсу президента щодо боротьби з корупцією і посилення антикорупційної інфраструктури (НАБУ, САП, ВАКС).

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Шуляк назвала 5 ключових пунктів для відновлення України
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:45

Сама відверта лобістка забудовником по руйнуванню міст шуляк про борьбу з корупцією, ну колю котлету переплюнула :)))))
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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