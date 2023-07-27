Ефективне відновлення України неможливе без продовження курсу президента щодо боротьби з корупцією і посилення антикорупційної інфраструктури (НАБУ, САП, ВАКС).
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Шуляк назвала 5 ключових пунктів для відновлення України
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Додано: Чет 31 сер, 2023 16:45
Шуляк назвала 5 ключових пунктів для відновлення України
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Дивися повний текст
Шуляк назвала 5 ключових пунктів для відновлення України
Додано: Чет 31 сер, 2023 16:45
Сама відверта лобістка забудовником по руйнуванню міст шуляк про борьбу з корупцією, ну колю котлету переплюнула :)))))
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